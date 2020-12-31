Maltepe'deki vahşet! Öğretim üyesi Aylin Sözer gözyaşları içinde uğurlandı
İSTANBUL Maltepe'deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in (48) cenazesi, Maltepe'deki Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi. Acılı baba ise ayakta durmakta zorlandı.
Maltepe'deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in (48) cenazesi toprağa verildi.
Aylin Sözer'in, dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınarak Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye götürülen cenazesi, Maltepe'deki Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi.
Camide, Aylin Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.
Tabutun önüne "İyilik Meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.