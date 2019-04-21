Maltepe'deki mitinge damga vuran kareler Ekrem İmamoğlu'na ilgi büyük

Ayrıca Piri Reis Caddesi kesişimi kapatıldığı için Kadıköy yönüne gidecek araçlar ise Bağdat Caddesi'ne yönlendiriliyor. Kapatılan alana sadece görevli olan araçlar girebiliyor. Miting alanına girmek isteyen vatandaşlar 3 farklı arama noktası ve son olarak X-Ray’den geçerek miting alanına alınıyor.