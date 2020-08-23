Maltepe’de kötü koku tüm mahalleyi sardı ceset öyle ortaya çıktı

Bunun üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi incelemelerini tamamladıktan sonra Çelebi’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.