Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

Alınan bilgiye göre, D-100 Fındıklı mevkisinde C.T. yönetimindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.