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Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

İSTANBUL Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu yola savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

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Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

Alınan bilgiye göre, D-100 Fındıklı mevkisinde C.T. yönetimindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

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Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

Sürücü, aracının kaldırılması için çekici çağırdı. C.T, çekiciyi beklerken 34 BFT 139 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

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Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede C.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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