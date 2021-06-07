Maltepe'de boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Cinayetin şüphelisi kadın: Bıçakla saldırdı

"Bıçaklayarak öldürdü"

Olay günü Şahigül ve Muhammet T. ve kendisinin göletin kenarına gezmeye gittiklerini anlatan Seyfinaz B. "Birlikte dolaşırken Muhammet bir şey söylemeden. Cebinden bıçağını çıkararak Şahigül'e saldırdı. Onu bıçaklamaya başladı. Ben korkudan donup kaldım. Bir şey yapamadım. Onun boğazını kesip sırtından bıçakladı. Daha sonra yerde hareketsiz kalınca ayağı ile gölün içine doğru itti." dedi.