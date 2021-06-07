Maltepe'de boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Cinayetin şüphelisi kadın: Bıçakla saldırdı
MALTEPE'de göletin içinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Şahigül Buluş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisteki ifadesinde cinayeti gördüğünü söyleyen kadın şüpheli Seyfinaz B.(39) "Üçümüz birlikte dolaşıyorduk. Birden Muhammet hiçbir şey söylemeden Şahigül'e saldırdı. Onu bıçaklayarak öldürdü. Korkudan kimseye bir şey söyleyemedim." dedi.
Maltepe, Başıbüyük Mahallesindeki Başıbüyük Göleti'ne geçen Cumartesi balık tutmak için gelen, vatandaşlar yarısı suyun içinde kanlar içinde bir kadın cesedi görerek polise ihbarda bulunmuşlardı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının boğazının kesildiğini, ayrıca boynunun arkasında ve sırtında bıçak yaraları olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırmada cesedin Şahigül Buluş'a ait olduğu ve hakkında kız kardeşi tarafından kayıp müracaatı yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları soruşturmada vahşi bir şekilde öldürülen Şahigül Buluş'un son olarak arkadaşı olan Seyfinaz B. adlı kadınla evden ayrıldığını belirledi. Bu gelişme üzerine Seyfinaz B. ile olaya karıştığı iddia edilen Muhammet T. gözaltına alındı.
Cinayet şüphelilerin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Daha önceden uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı olan Seyfinaz B. ifadesinde cinayet işlemediğini ancak olayı tüm detayları ile gördüğünü anlattı.
"Bıçaklayarak öldürdü"
Olay günü Şahigül ve Muhammet T. ve kendisinin göletin kenarına gezmeye gittiklerini anlatan Seyfinaz B. "Birlikte dolaşırken Muhammet bir şey söylemeden. Cebinden bıçağını çıkararak Şahigül'e saldırdı. Onu bıçaklamaya başladı. Ben korkudan donup kaldım. Bir şey yapamadım. Onun boğazını kesip sırtından bıçakladı. Daha sonra yerde hareketsiz kalınca ayağı ile gölün içine doğru itti." dedi.