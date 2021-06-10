Maltepe sapığına 2 yıl ceza! Minibüste iğrenç görüntü: Kadınların arkasına oturup...

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, aynı gün Maltepe'den Kartal'a gitmek üzere olan minibüse binen D.A, şüpheli Ö.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ö.Ç, dün Kartal Anadolu Adliyesi'ne duruşma için getirildi.