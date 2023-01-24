Malta Başbakan'ından flaş talimat! Pelin Kaya'nın son görüntüleri kahretti
Alkollü bir kişi önce aracıyla ezdi, sonra da vahşice kafasına taşla vurarak öldürdü. Dehşete düşüren olayın kurbanı da kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Mimar Pelin Kaya’ydı. Malta’daki korkunç olayın yankıları ise sürüyor. Genç kadının sosyal medyadan paylaştığı son mesaj ise okuyanları duygulandırırken, ailesi son yolculuğunda gözyaşları ile yavruları Kaya’ya veda etti. Genç kadının son görüntüleri yürek burkarken, Malta Başbakanı flaş bir açıklamada bulundu.
Malta'da yaşayan ve mobilya firmasında iç mimar olarak çalışan Türk vatandaşı Pelin Kaya arkadaşları ile doğum gününü kutladığı restorandan ayrılırken vahşi bir cinayete kurban gitti.
Aracın kontrolünü kaybetti
Güvenlik kamerası görüntülerine göre, adının 'Jeremie Camilleri' olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Fransız kökenli Malta vatandaşı aracının kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen Pelin Kaya'ya çarparak genç kadını ezip geçti.
Otomobilini kontrolsüz bir şekilde hızlı sürdüğü görülen adam 30 yaşındaki genç kadına çarptıktan sonra bölgedeki bir restoranın vitrinine vurarak durabildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde tamamen siyah giyinmiş olan Jeremie Camilleri'nin aracından indiği ve caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıktığı görüldü.
Yerde yatan kadına taşla saldırı
Ancak kan donduran gelişmeler tam da bu andan sonra yaşandı. Görgü tanıkları saldırganın aracından indikten sonra caddenin karşısına geçtiğini ve yerde yaralı halde yatan Pelin Kaya'ya taşla saldırdığını anlattı.