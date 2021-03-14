Mali müşavirliği bırakıp bu işe girdiler! Ballı sirke üretip paraya para demiyorlar
İSTANBUL'dan mali müşavirliği bırakıp 11 yıl önce Balıkesir'in Havran ilçesine göç edip meyveciliğe başlayan Bekir ve Funda Filiz Çetin, deneme amaçlı ürettikleri sirkeler yakınları tarafından beğenilince 2015'te TKDK desteğiyle tesis kurdu. Çetin çifti güllüsünden ballısına 22 çeşit sirke üretiyor.
İstanbul'da mali müşavirlik yaparken şehir hayatından sıkılıp Balıkesir'in Havran ilçesine yerleşen Bekir ve Funda Filiz Çetin çifti, kurdukları tesiste yılda 400 ton sirke üreterek yurdun dört bir yanına göndermeye başladı.
Havran'a 2010 yılında göç eden ve yaklaşık 100 dönüm arazide meyve yetiştirmeye başlayan çift, ürünleri yaş olarak satmak yerine katma değerli hale getirmek için sirke üretmeye karar verdi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 322 bin lira destek alarak 2015'te 2,5 milyon liraya fabrika kuran iki girişimci, 5 kadın istihdam ettikleri tesiste mandalina, erik, gül, incir, kiraz ve bal başta olmak üzere 22 çeşit sirke üretiyor.
Funda Filiz Çetin, bağırsak florasını ve metabolizmayı düzenleyen sirkenin tıpkı yoğurt gibi insanların tüketmesi önerilen bir ürün olduğunu söyledi.