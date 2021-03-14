Mali müşavirliği bırakıp bu işe girdiler! Ballı sirke üretip paraya para demiyorlar

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 322 bin lira destek alarak 2015'te 2,5 milyon liraya fabrika kuran iki girişimci, 5 kadın istihdam ettikleri tesiste mandalina, erik, gül, incir, kiraz ve bal başta olmak üzere 22 çeşit sirke üretiyor.