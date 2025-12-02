Mali ile evliliği gündem olan Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç eşi Gülseren Ceylan estetik kararı ile sosyal medyada konuşuluyor. Evliliği ile gündem olan Ceylan ameliyat sonrası halini paylaştı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendikten sonra sık sık magazin gündeminde yer alan Gülseren Ceylan, uzun zamandır planladığı estetik operasyonu gerçekleştirerek göz kapaklarını aldırdı.
Ceylan, ameliyat sonrası son görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.
Birkaç ay önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile hayatını birleştiren Gülseren Ceylan, magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. İnişli çıkışlı ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, sürekli olarak yeni gelişmelerle sosyal medyanın da ilgisini çekiyor.
Burada abartı bir estetik surat görüyor musunuz? Korkmayın ya. Ben doğallığımı bozacak bir şey yapmam öyle abartı derecede."