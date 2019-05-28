Malezya'dan kötü haber! Son erkek Sumatra gergedanı ülkeyi yasa boğdu
Böbrek ve karaciğer hastası olduğu bilinen ve Gergedan Birliği tarafından bakımı üstlenilen 30'lu yaşlardaki Sumatra Gergedanı Malezya'da hayatını kaybetti.
Malezya'daki son erkek Sumatra gergedanı 'Tam'ın bu ölümü, hayvanların soyunu kurtarma çabalarına ağır bir darbe indirdi. 30'lu yaşlardaki Tam'ın bakımını Borneo Gergedan Birliği (BORA) adlı örgüt üstlenmişti. BORA'nın, Tam'ın ölümüyle ilgili açıklamasında yas tuttukları belirtildi.
"Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanının ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak istiyoruz." diyen örgüt, "Sizinle ayrıntıları daha sonra paylaşacağız ama şimdi Tam'ın yasını tutmak için zamana ihtiyacımız var" şeklinde bir açıklama yaptı.
Dünya genelinde Sumatra gergedanlarının sayısının 30 ila 80 arasında olduğu tahmin ediliyor. Dünya üzerinde milyonlarca yıldır var olan ve yasa dışı avlanma ve doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle sayıları hızla azalan Sumatra gergedanları ortalama 35-40 yıl yaşıyor.
En küçük gergedan türü olan bu hayvanların çoğu Endonezya'nın Sumatra adası ve Borneo'nun Endonezya'ya ait kesiminde yaşıyor.