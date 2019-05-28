Malezya'dan kötü haber! Son erkek Sumatra gergedanı ülkeyi yasa boğdu

Malezya'dan kötü haber! Son erkek Sumatra gergedanı ülkeyi yasa boğdu

Böbrek ve karaciğer hastası olduğu bilinen ve Gergedan Birliği tarafından bakımı üstlenilen 30'lu yaşlardaki Sumatra Gergedanı Malezya'da hayatını kaybetti.

Malezya'dan kötü haber! Son erkek Sumatra gergedanı ülkeyi yasa boğdu - Sayfa 1

Malezya'daki son erkek Sumatra gergedanı 'Tam'ın bu ölümü, hayvanların soyunu kurtarma çabalarına ağır bir darbe indirdi. 30'lu yaşlardaki Tam'ın bakımını Borneo Gergedan Birliği (BORA) adlı örgüt üstlenmişti. BORA'nın, Tam'ın ölümüyle ilgili açıklamasında yas tuttukları belirtildi. 

17
Malezya'dan kötü haber! Son erkek Sumatra gergedanı ülkeyi yasa boğdu - Sayfa 2

"Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanının ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak istiyoruz." diyen örgüt, "Sizinle ayrıntıları daha sonra paylaşacağız ama şimdi Tam'ın yasını tutmak için zamana ihtiyacımız var" şeklinde bir açıklama yaptı.

27
Malezya'dan kötü haber! Son erkek Sumatra gergedanı ülkeyi yasa boğdu - Sayfa 3

Dünya genelinde Sumatra gergedanlarının sayısının 30 ila 80 arasında olduğu tahmin ediliyor. Dünya üzerinde milyonlarca yıldır var olan ve yasa dışı avlanma ve doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle sayıları hızla azalan Sumatra gergedanları ortalama 35-40 yıl yaşıyor. 

37
Malezya'dan kötü haber! Son erkek Sumatra gergedanı ülkeyi yasa boğdu - Sayfa 4

En küçük gergedan türü olan bu hayvanların çoğu Endonezya'nın Sumatra adası ve Borneo'nun Endonezya'ya ait kesiminde yaşıyor.

47