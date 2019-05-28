Malezya'dan kötü haber! Son erkek Sumatra gergedanı ülkeyi yasa boğdu

"Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanının ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak istiyoruz." diyen örgüt, "Sizinle ayrıntıları daha sonra paylaşacağız ama şimdi Tam'ın yasını tutmak için zamana ihtiyacımız var" şeklinde bir açıklama yaptı.