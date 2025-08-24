Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlamaları başladı! Kadınlar yöresel kıyafetleriyle renklendirdi...
Anadolu'nun birçok ilinden Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen kadınlar, yöresel kıyafetleriyle etkinliğe renk kattı.
Çarho mevkisinde Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde farklı kültürlerin buluşma noktası oldu.
Selçuklu motifleriyle süslenen, keçeden yapılmış han otağı ile 50 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken millet bahçesinde Kırşehir, Sakarya, Gaziantep, Aydın, Konya, Kayseri ve Bursa'dan gelen kadınlar da yöresel ürünlerini tanıttı.
Rengarenk kıyafetleriyle yaşadıkları yörenin kültürünü etkinlik alanına taşıyan kadınlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.