Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlamaları başladı! Kadınlar yöresel kıyafetleriyle renklendirdi...

Selçuklu motifleriyle süslenen, keçeden yapılmış han otağı ile 50 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken millet bahçesinde Kırşehir, Sakarya, Gaziantep, Aydın, Konya, Kayseri ve Bursa'dan gelen kadınlar da yöresel ürünlerini tanıttı.