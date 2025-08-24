BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlamaları başladı! Kadınlar yöresel kıyafetleriyle renklendirdi...

|
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlamaları başladı! Kadınlar yöresel kıyafetleriyle renklendirdi...

Anadolu'nun birçok ilinden Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen kadınlar, yöresel kıyafetleriyle etkinliğe renk kattı.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlamaları başladı! Kadınlar yöresel kıyafetleriyle renklendirdi... - Resim: 1

Anadolu'nun birçok ilinden Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen kadınlar, yöresel kıyafetleriyle etkinliğe renk kattı.

113
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlamaları başladı! Kadınlar yöresel kıyafetleriyle renklendirdi... - Resim: 2

Çarho mevkisinde Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde farklı kültürlerin buluşma noktası oldu.

213
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlamaları başladı! Kadınlar yöresel kıyafetleriyle renklendirdi... - Resim: 3

Selçuklu motifleriyle süslenen, keçeden yapılmış han otağı ile 50 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken millet bahçesinde Kırşehir, Sakarya, Gaziantep, Aydın, Konya, Kayseri ve Bursa'dan gelen kadınlar da yöresel ürünlerini tanıttı.

313
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlamaları başladı! Kadınlar yöresel kıyafetleriyle renklendirdi... - Resim: 4

Rengarenk kıyafetleriyle yaşadıkları yörenin kültürünü etkinlik alanına taşıyan kadınlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

413