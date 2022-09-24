Malatyalı şehit Serkan Üsteğmen'e acı veda! Kardeşi üniformasını giydi gözyaşları sel oldu
Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit oldu. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üsteğmenin naaşı, memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sabah saatlerinde havayolu ile Malatya Erhaç Havaalanına getirilen şehidin naaşı ilk olarak baba ocağının bulunduğu Sancaktar Mahallesindeki evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Şehir Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi.
Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valimiz Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır...
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ile şehidin aile yakınları katıldı.
Nişanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehit Serkan Erkuş'un babası Niyazi Erkuş ve annesi Sunay Erkuş törende güçlükle ayakta durabilirken, 3 kardeşi de gözyaşlarına boğuldu.