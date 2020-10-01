Malatyalı girişimci şaşırttı! Baklavaya öyle bir şey kattı ki taleplere yetişemiyor
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) üyesi kadın girişimci Nalan Sakar, baklavaya kattığı malzemeyle taleplere yetişemiyor.
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu” başlıklı bir program başlatmıştı. Programa katılan ve İHBİR üyesi olan kadın girişimci Nalan Sakar, yaptığı baklavayı Fransa’ya kadar gönderiyor.
Nalan Sakar girişimciliğe, Malatya yöresine ait ev yemekleri yaparak başladı. Sakar'ın yemekleri beğenilip, il dışından da talep edilince, kendisine ev yemekleri yaptığı küçük bir işletme açtı.
Bunun üzerine Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine ait ev yemekleri de yapmaya başlayan Sakar, Gaziantep'in meşhur fıstıklı baklavasını, Malatya'ya ait ne yapabilirim düşüncesiyle kayısılı baklavaya dönüştürdü.
Püre haline getirdiği gün kurusu kayısıyı 80 kat açtığı baklavanın arasına koydu, yine arasına ceviz döken Sakar, 15 dakika pişirdikten sonra sofralara hazır hale getirdi.