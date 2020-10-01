Malatyalı girişimci şaşırttı! Baklavaya öyle bir şey kattı ki taleplere yetişemiyor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu” başlıklı bir program başlatmıştı. Programa katılan ve İHBİR üyesi olan kadın girişimci Nalan Sakar, yaptığı baklavayı Fransa’ya kadar gönderiyor.