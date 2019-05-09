Malatya'da yol çöktü Taksi çukura düştü
Demirören Haber Ajansı
MALATYA'da, yeni yapılan cami inşaatı için kazılan kanalizasyon çukuru, hatta boru döşenmesinin ardından kapatıldı. Çukurun üzerinden geçen taksinin arka tekerleri yolda oluşan boşluğa düşerek su borusunun patlamasına neden oldu.
MALATYA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tarafından mahallede yeni yapılan cami için çukur kazılarak kanalizasyon borusu çekildi.
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Cadde üzerinde yapılan çalışma sonrasında çukur kapatıldı.
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Tamamlanan çalışmadan sonra yeniden trafiğe açılan caddede ilerleyen Osman Tokmak yönetimindeki 44 T 0815 plakalı taksinin tekeri bir anda çöken çukura düştü ve su borusunun patlamasına neden oldu.
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Arka tekerleri çukura giren taksi sürücüsü Tokmak, kısa süreli paniği atlattıktan sonra aracından inerek durumu yetkililere bildirdi.
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