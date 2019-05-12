Malatya'da profesörün odasını yakan hasta yakını tutuklandı
MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal’ın odası bir hasta yakını tarafından kundaklandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen hasta yakını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını ateşe veren hasta yakını Uğur Keskin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Önceki gün Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniğinde meydana gelen olayda; klinikten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Duman kaplayan katta bulunanlar, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangının çıktığı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasındaki alevleri söndürdü.
İnceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yangının, kimliği belirsiz kişi tarafından odanın kundaklanmasıyla çıktığını belirledi.