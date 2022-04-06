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Malatya'da pencereden bakan enişte hayatının şokunu yaşadı! Odalara giren ekipler şaştı kaldı

Malatya'da pencereden bakan enişte hayatının şokunu yaşadı! Odalara giren ekipler şaştı kaldı

MALATYA'da yalnız yaşayan 36 yaşındaki adamın evine giden yakınları gördükleri manzarayla hayrete düştü.

Malatya'da pencereden bakan enişte hayatının şokunu yaşadı! Odalara giren ekipler şaştı kaldı

Olay, saat 13.20 sularında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Balin Sokak'ta meydana geldi.

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Malatya'da pencereden bakan enişte hayatının şokunu yaşadı! Odalara giren ekipler şaştı kaldı

İddiaya göre, tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Mahmut B.'ye (36) ulaşamayan eniştesi, Mahmut B.'nin ikametine geldi. 

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Malatya'da pencereden bakan enişte hayatının şokunu yaşadı! Odalara giren ekipler şaştı kaldı

Pencereden baktığında Mahmut B.'yi iple tavana asılı halde gören şahıs, durumu polise bildirdi. 

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Malatya'da pencereden bakan enişte hayatının şokunu yaşadı! Odalara giren ekipler şaştı kaldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye erlerinin yardımıyla eve girdi. 

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