Malatya'da pencereden bakan enişte hayatının şokunu yaşadı! Odalara giren ekipler şaştı kaldı
MALATYA'da yalnız yaşayan 36 yaşındaki adamın evine giden yakınları gördükleri manzarayla hayrete düştü.
Olay, saat 13.20 sularında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Balin Sokak'ta meydana geldi.
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İddiaya göre, tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Mahmut B.'ye (36) ulaşamayan eniştesi, Mahmut B.'nin ikametine geldi.
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Pencereden baktığında Mahmut B.'yi iple tavana asılı halde gören şahıs, durumu polise bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye erlerinin yardımıyla eve girdi.
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