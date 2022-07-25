Malatya'da konser veren Hande Yener yeğeniyle sürpriz düet yaptı, övgüler yağdırdı! Benden sonra...
Çıkardığı şarkılarla, sesiyle, sahne kostümleriyle akıllara kazınan pop müziğinin başarılı sanatçılarından Hande Yener önceki akşam 25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin üçüncü gününde sahne aldı. Birbirinden güzel parçalarıyla sevenlerine unutulmaz gece yaşatan Yener vokalistliğini yapan Naz Taşkınbaş ile sürpriz düet yaptı. Güzel şarkıcı yeğeni için övgü dolu sözlerde bulunarak "Benden sonra yerimi dolduracak tek kişi" dedi...
Şarkılarıyla, tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle hafızalara kazınan Pop Müziği'nin yıldızlarından Hande Yener önceki akşam '25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin üçüncü gününde sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarla Malatyalılara müzik ziyafeti yaşatan Yener sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında vokalistliği yapan yeğeni Naz Taşkınbaş ile sürpriz bir şekilde düet yapan güzel şarkıcı "Benden sonra yerimi dolduracak tek kişi" dedi. İşte haberin detayları...
Hande Yener, '25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin üçüncü gününde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı'nda konser verdi.
Üçüncü gün konserlerinin final bölümünde, Malatyalıların merakla ve heyecanla beklediği ünlü sanatçı Hande Yener sahne aldı. Yener, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle konser alanını dolduran on binlerce Malatyalıya unutulmaz bir gece yaşattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın 15. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’nin açılış programına katılmasından dolayı sanatçı Hande Yener’e Başkan Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan tarafından çiçek takdim edildi.