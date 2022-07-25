Malatya'da konser veren Hande Yener yeğeniyle sürpriz düet yaptı, övgüler yağdırdı! Benden sonra...

Şarkılarıyla, tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle hafızalara kazınan Pop Müziği'nin yıldızlarından Hande Yener önceki akşam '25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin üçüncü gününde sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarla Malatyalılara müzik ziyafeti yaşatan Yener sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında vokalistliği yapan yeğeni Naz Taşkınbaş ile sürpriz bir şekilde düet yapan güzel şarkıcı "Benden sonra yerimi dolduracak tek kişi" dedi. İşte haberin detayları...