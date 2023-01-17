Malatya’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp intihar etti

İddiaya göre, iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. (33) ile eşi Esengül Korkmaz (30) arasında ailevi bir mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.