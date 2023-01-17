Malatya’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp intihar etti
İhlas Haber Ajansı
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Malatya’dan son gelen haber korkunç! Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini başından vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti. Talihsiz kadının bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ortaya çıktı.
İddiaya göre, iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. (33) ile eşi Esengül Korkmaz (30) arasında ailevi bir mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
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Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan K.K. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden üç çocuk annesi Esengül Korkmaz’ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.
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Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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