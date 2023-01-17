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Malatya’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Malatya’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp intihar etti

Malatya’dan son gelen haber korkunç! Yeşilyurt ilçesinde hamile eşini başından vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti. Talihsiz kadının bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ortaya çıktı.

Malatya’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp intihar etti

İddiaya göre, iki katlı müstakil bir evde yaşayan K.K. (33) ile eşi Esengül Korkmaz (30) arasında ailevi bir mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.K. tabancayla eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

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Malatya’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp intihar etti

Esengül Korkmaz olay yerinde, ağır yaralanan K.K. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eşinin silahından çıkan kuşunla hayatını kaybeden üç çocuk annesi Esengül Korkmaz’ın hamile olduğu ve bir süre de kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

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Malatya’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp intihar etti

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Malatya’da kan donduran olay! Hamile eşini öldürüp intihar etti
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