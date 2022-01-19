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Malatya'da Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü 15 araç kullanılmaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı
Malatya'da Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü 15 araç kullanılmaz hale geldi

MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Galericiler Sitesi'nde çatı, araçların üzerine çöktü. 15 araçta, yaklaşık 7 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Malatya'da Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü 15 araç kullanılmaz hale geldi

Kentte dün öğleden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bugün öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde araçların sergilendiği 6 iş yerinin önündeki alanda bulunan çatı çöktü. Çökmeyle birlikte 15 araçta hasar meydana geldi.

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Malatya'da Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü 15 araç kullanılmaz hale geldi

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, araçlarda yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

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Malatya'da Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü 15 araç kullanılmaz hale geldi

Bu arada çatının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle araçların çatının altında kaldığı görülüyor.

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Malatya'da Galericiler Sitesi'nde çatı çöktü 15 araç kullanılmaz hale geldi
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