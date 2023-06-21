Malatya'da depremzedeler için 757 blokta konutlar yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan 757 blokta konutların yapımı sürüyor.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da ihalesi tamamlanan 14 bin 173 konut ile cami ve ticarethanelerin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.
Kentte şu ana kadar temeli atılan 757 blokta deprem konutları yükselirken, evlerin bazılarının kaba inşaatı tamamlandı, bazılarında ise merdiven, dış cephe ve duvarların yapımına geçildi.
Kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükselen konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.
Malatya'da 66 bin 69 çok katlı konut, kırsalda 25 bin 595 köy evi olmak üzere il genelinde toplam 91 bin 664 afet konutu yapılması planlanıyor.