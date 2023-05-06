Malatya'da depremde ağır hasar alan bina çöktü! Acı haber geldi
İhlas Haber Ajansı
|
Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı bir bina çöktü. Binanın enkazında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesinde meydana geldi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan 3 katlı bir bina, kapı ve pencerelerinin söküm çalışmaları sırasında kendiliğinden çöktü.
17
4 kişinin çalışma yaptığı binada 3 kişi kaçarak kurtulurken, Oktay Cücün (29) ise enkaz altında kaldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında Cücün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
27
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
37
47