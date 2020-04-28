Malatya'da aile içi silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ailesiyle birlikte yaşayan Aziz K., bilinmeyen bir nedenle evdekilerle tartışmaya başladı. Bu sırada öfkelenen Aziz K., yanında bulunan tabancayla annesi Fatma ve kardeşi Kemal K. ile yengesi Fatma K.'ya ateş açtı.