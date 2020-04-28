Malatya'da aile içi silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde Aziz K. (42), tartıştığı annesi Fatma (82), kardeşi Kemal K. (39) ile yengesi Fatma K.'yı (37) tabancayla vurarak yaraladı.
MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ailesiyle birlikte yaşayan Aziz K., bilinmeyen bir nedenle evdekilerle tartışmaya başladı. Bu sırada öfkelenen Aziz K., yanında bulunan tabancayla annesi Fatma ve kardeşi Kemal K. ile yengesi Fatma K.'ya ateş açtı.
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Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken; silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerin jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yaralılardan şüphelinin yengesi Fatma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Olayın ardından kaçan Aziz K. ise jandarma tarafından suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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