Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde freni boşalan kamyonetin otomobile çaptığı ve 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Sayfa 1

MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde önceki gün freni boşalan bir kamyonetin otomobil ve yayalara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Sayfa 2

Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesinde yaşanan kazada, Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates ve soğan yüklü kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca meydanda Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile ve yayalara çarparak durabildi.

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Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Sayfa 3

Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile otomobilin sürücüsü, otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.

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Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Sayfa 4

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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