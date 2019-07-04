Malatya'da 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde freni boşalan kamyonetin otomobile çaptığı ve 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde önceki gün freni boşalan bir kamyonetin otomobil ve yayalara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesinde yaşanan kazada, Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates ve soğan yüklü kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca meydanda Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile ve yayalara çarparak durabildi.
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Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile otomobilin sürücüsü, otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.
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Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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