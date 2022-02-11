Malatya iki bebeğin feci ölümü! Aynı biberondan mama içen 3 bebek zehirlendi!
MALATYA'da üç bebeğin zehirlenmesi üzüntüye boğdu. Aynı biberondan beslenen üç bebek sabaha karşı fenalaştı. Hastaneye kaldırılan bebeklerden ikisi öldü biri tedavi görüyor.
MALATYA'da mamadan zehirlenen yabancı uyruklu 3 bebekten 2’si hayatını kaybetti. Birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Şanlı Sokak içerisinde yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi.
Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.