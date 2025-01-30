Malatya Gelinciktepe’de hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutların 2 bin 175’ini tamamlandı. Evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da, afetzedeleri güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor.
Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 caminin ihalesi yapıldı. Bugüne kadar 2 bin 175 konut tamamlandı.
“SAĞLAM YUVALARIMIZ YÜKSELDİKÇE SEVİNCİMİZ KATLANIYOR”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı: Malatya’mızda evlerimiz en güzelinden en iyisinden.
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175’ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor.