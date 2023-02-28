Malatya depremi ders olmadı! Hasar gören binalarda şoke eden manzara

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hasarlı 29 binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. Depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta ise hasar gören binalarda bazı vatandaşların halen eşyalarını taşımaya devam etmesi dikkat çekti.