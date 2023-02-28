Malatya depremi ders olmadı! Hasar gören binalarda şoke eden manzara
Malatya'da meydana gelen ve 29 hasarlı binanın çökmesine neden olan depreme rağmen Kahramanmaraş'ta hasar gören yapılardan eşya tahliyesinin devam etmesi dikkat çekti.
Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hasarlı 29 binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. Depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ta ise hasar gören binalarda bazı vatandaşların halen eşyalarını taşımaya devam etmesi dikkat çekti.
Depremlerin devam ettiği bölgede AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusundaki uyarılarını yineledi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, “Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir” denildi.