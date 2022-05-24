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Mal varlığı ilk kez açıkladı! 'Manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici herkesi şaşırttı

Mal varlığı ilk kez açıkladı! 'Manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici herkesi şaşırttı

BURSA’da özel bir etkinlikte sahne alan ünlü popçu İrem Derici seslendirdiği şarkılar ile davetlilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Mal varlığı ilk kez açıkladı! 'Manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici herkesi şaşırttı

Son dönemlerde magazin dünyasında sıkça adını duyuran popçu İrem Derici, Bursa’da özel bir etkinlikte sahne aldı.

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Mal varlığı ilk kez açıkladı! 'Manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici herkesi şaşırttı

‘Yansın Geceler’ şarkısı ile sahnesine başlayan Derici, şarkı aralarında davetliler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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Mal varlığı ilk kez açıkladı! 'Manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici herkesi şaşırttı

Derici; ‘Bu gece çok eğleneceğiz. Herkes çok şık görünüyor, nazar değmesin bu gece. Kimselere nazar değmesin." dedi.

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Mal varlığı ilk kez açıkladı! 'Manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici herkesi şaşırttı

Derici "Çok güzel bir konser olsun, konuşuruz.’ diyerek “Affeder mi aşk bizi” şarkısını seslendirdi.

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