Mal varlığı ilk kez açıkladı! 'Manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici herkesi şaşırttı
BURSA’da özel bir etkinlikte sahne alan ünlü popçu İrem Derici seslendirdiği şarkılar ile davetlilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı.
Son dönemlerde magazin dünyasında sıkça adını duyuran popçu İrem Derici, Bursa’da özel bir etkinlikte sahne aldı.
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‘Yansın Geceler’ şarkısı ile sahnesine başlayan Derici, şarkı aralarında davetliler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.
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Derici; ‘Bu gece çok eğleneceğiz. Herkes çok şık görünüyor, nazar değmesin bu gece. Kimselere nazar değmesin." dedi.
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Derici "Çok güzel bir konser olsun, konuşuruz.’ diyerek “Affeder mi aşk bizi” şarkısını seslendirdi.
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