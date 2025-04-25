Mal varlığı dudak uçuklattı! Seda Sayan gayrimenkul zengini çıktı
Seda Sayan son zamanlarda hem aşk hayatı hem de yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşuluyordu. Seda Sayan şimdi de mal varlığıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının serveti dudak uçuklattı.
Sunduğu gündüz programları ve çıkışları ile gündeme gelen Seda Sayan, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin isminde bir oğlu olan Sayan'ın başından 7 evlilik geçti.
2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le dünyaevine giren ünlü şarkıcı, bu kez mal varlığıyla gündem oldu.
Akşam'da yer alan habere göre; tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen Seda Sayan'ın bilinene göre gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de de mevcut.