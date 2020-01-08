Makyajın pürüzsüz olması için bu adımları takip edin
Makyajın pürüzsüz olması için yapmanız gerekenlerin başında doğru renk uyumunu yakalamak ve doğru renk tonlarını seçmek geliyor. Makyajın pürüzsüz olması için fondöteni mutlaka çene bölgenizde deneyerek makyaja başlayın. Ayrıca pürüzsüz makyaj için fondöteni sürdükten sonra bir süre bekleyin ve yüzünüzü inceleyin.
Makyajın pürüzsüz olması için basit ama önemli adımları takip etmeniz gerekiyor. Dünyaca ünlü makyaj markaları için çalışan makyaj artistlerinin pürüzsüz makyaj görünümü için anlattıklarını sizler için derledik. Makyajın pürüzsüz olması için ilk yapmanız gereken kusursuz renk uyumunu yakalamak. Bu yüzden fondöten alırken öncelikle çene bölgenizde deneyip gün ışığında tonunu kontol edin. Ama tabii ki asıl kusursuz seçim tüm yüze uygulayıp bakmakta yatıyor. Elin üzerine ya da çenede küçük bir bölgede denemek her zaman kesin tonu tutturmanızı sağlamıyor. Cildinizde daha sıcak bir ton için yapmanız gereken, daha koyu bir fondöten seçmek değil; bronzer kullanmak.
İkinci adım ise rengin doğru olması kadar; ürünün dokusu (dolayısıyla cilt tipiniz) da oldukça önemli. Daha koyu cilt tipleri likit ya da krem, normal cilt tipleri likit, krem ya da toz ürünleri tercih edebilir. Eğer bunların dışında yağlı bir cilde sahipseniz; daha mat bir etki için toz ürünlerden yardım alabilirsiniz. Yine de T bölgenizde likit ürün kullanmak ve üzerinden hafifçe toz ürünle geçmek her zaman en iyi sonucu doğuracaktır. Likit ürünleri uygulamak için her zaman yoğun ve kısa fırçalar en idealidir. Orta-tam kapatıcılık için dairesel hareketlerle uygulayın. Toz ürünleri kullanırken cildi daha kuru göstermemeye dikkat etmelisiniz. Yüzün merkezinde hafifçe uygulamakta yarar var. Bu noktada baking trendinden bahsetmekte yarar var. Malzemelerin ciltte 10 dakika kadar pişme süresinden bahsediyoruz. Şu sıralar oldukça popüler ancak cildinizdeki çizgi ve gözenekleri dolduracağı da bir gerçek. Eğer düzgün ve genç bir cildiniz varsa bu tarz uygulamaları yalnızca geceleri kullanın. Gündüz kullanıma için fazlasıyla ağır kaçacaktır.
Fondötenden sonra yüzünüze bakın!
Fondöten sürmeden önce tüm cildinize ne kadar süre bakıyorsunuz? Genelde tüm cildimizde değil sadece belirli bölgelerde tam kapatıcılığa ihtiyacımız olur. Daha natürel bir görünüm için sadece sorunlu bölgelere fondöten uygulayın; sonrasında concealer ile lekeleri sıfırlayın. Eğer cildinizde istediğiniz yumuşak görünüme ulaşamadıysanız, primer kullanmanız gerekebilir
Tüm cilt ürünlerini kullandınız. Şimdi önce uzaktan sonra da yakından cildinizi inceleyin. Eğer ürünler oldukça belli oluyorsa, parmaklarınızla ürünü nazikçe dağıtmaya çalışın. Bu ürünün elinizin ısısıyla yüzünüzde daha doğal bir şekilde eriyip bütünleşmesini sağlayacak.