Makyajın pürüzsüz olması için bu adımları takip edin

İkinci adım ise rengin doğru olması kadar; ürünün dokusu (dolayısıyla cilt tipiniz) da oldukça önemli. Daha koyu cilt tipleri likit ya da krem, normal cilt tipleri likit, krem ya da toz ürünleri tercih edebilir. Eğer bunların dışında yağlı bir cilde sahipseniz; daha mat bir etki için toz ürünlerden yardım alabilirsiniz. Yine de T bölgenizde likit ürün kullanmak ve üzerinden hafifçe toz ürünle geçmek her zaman en iyi sonucu doğuracaktır. Likit ürünleri uygulamak için her zaman yoğun ve kısa fırçalar en idealidir. Orta-tam kapatıcılık için dairesel hareketlerle uygulayın. Toz ürünleri kullanırken cildi daha kuru göstermemeye dikkat etmelisiniz. Yüzün merkezinde hafifçe uygulamakta yarar var. Bu noktada baking trendinden bahsetmekte yarar var. Malzemelerin ciltte 10 dakika kadar pişme süresinden bahsediyoruz. Şu sıralar oldukça popüler ancak cildinizdeki çizgi ve gözenekleri dolduracağı da bir gerçek. Eğer düzgün ve genç bir cildiniz varsa bu tarz uygulamaları yalnızca geceleri kullanın. Gündüz kullanıma için fazlasıyla ağır kaçacaktır.