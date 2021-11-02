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Makyaj yaptı 9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı! Ödeme koyun ve toprakla

Makyaj yaptı 9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı! Ödeme koyun ve toprakla

20 yıllık ABD yönetiminin ardından Taliban kontrolüne geçen Afganistan’da yaşanan maddi kriz, halkın her kesimine yansıdı.

Makyaj yaptı 9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı! Ödeme koyun ve toprakla

Afganistan’da ABD’nin çekilmesinin ardından Taliban’ın kontrolü ele almasıyla birlikte, ülkenin rezervlerinin bulunduğu bankalar parayı dondururken, ülke her geçen gün maddi kriz büyüyor.

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Makyaj yaptı 9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı! Ödeme koyun ve toprakla

Ülkede Taliban, geçtiğimiz günlerde mevcut paralarının yıl sonuna kadar yeteceğini açıklamasıyla birlikte yaşanan felaket gözler önüne serilirken, maddi sorunlar ve açlık halkı derinden etkiliyor.

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Makyaj yaptı 9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı! Ödeme koyun ve toprakla

Ülkenin Badgis şehrinde yaşayan bir ailede ise, bir baba ailenin yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki bir adama sattığı ortaya çıktı. 

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Makyaj yaptı 9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı! Ödeme koyun ve toprakla

CNN International tarafından paylaşılan görüntülerde, 9 yaşındaki Parwana isimli kızın, mutlu bir hayatı olduğu, arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak günlerini geçirdiği görülüyordu. 

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