Makyaj malzemelerindeki tehlikeli kimyasallar

Paraben: (Etil alkol ya da ethanol, metil alkol ya da methanol, izobütil alkol, bütil alkol ya da butanol, izopropil paraben): Losyonlarda, kremlerde ve fondötenlerde ürünlerin raf ömrünü uzattığı için koruyucu olarak kullanılan bir madde. Son yıllarda yapılan araştırmalar paraben ile meme kanseri arasında bir ilişki olduğunu gösterdiği için son dönemde kullanımına özellikle dikkat ediliyor.