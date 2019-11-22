Makyaj malzemelerindeki tehlikeli kimyasallar
Makyaj malzemelerindeki tehlikeli kimyasalları biliyor musunuz? Ruj, fondoten, parfüm ve diğer kozmetik ürünlerde yer alan formaldehit, sadyum sülfat, paraben, flalat gibi kimyasalların vücuda etkilerinin detaylarını sizler için derledik.
Sürdüğünüz rujda, kullandığınız deodorantta ya da fondötende bulunan kimyasalları ve vücuda etkilerini biliyor musunuz? Kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallar sadece ciltte değil, tüm vücudunuzda sağlık sorunları yaratabilir. Kozmetik ürünlerdeki kimyasalların neler olduğunu ve etkilerini bilerek kendinizi koruyabilirsiniz. İşte kozmetik ürünlerdeki kimyasallar...
Formaldehit: (2-bromo, 2-nitropropane, DMDM hydantoin, formalin, quaternium-15, methanal, oxomethane, bronopol): Nemlendiricilerde, ojelerde, kirpik yapıştırıcılarında, cilt temizleyicilerinde ve maskelerde bulunuyor. Kanserojen. Astım gibi solunum sistemi rahatsızlıklarını tetikliyor ve bağışıklık sistemine zarar verebiliyor.
Sadyum sülfal: (Sodyum Laurel Sülfat-SLS, Sodyum Lauret Sülfat (SLES), Sodyum Dodcyl Sülfat): Petrol kökenli bu madde banyo köpüklerinde, sabunlarda ve şampuanlarda bulunuyor. Böbrek ve solunum sistemi hastalıklarının yanı sıra gözlerde ve ciltte tahrişe neden oluyor.
Paraben: (Etil alkol ya da ethanol, metil alkol ya da methanol, izobütil alkol, bütil alkol ya da butanol, izopropil paraben): Losyonlarda, kremlerde ve fondötenlerde ürünlerin raf ömrünü uzattığı için koruyucu olarak kullanılan bir madde. Son yıllarda yapılan araştırmalar paraben ile meme kanseri arasında bir ilişki olduğunu gösterdiği için son dönemde kullanımına özellikle dikkat ediliyor.