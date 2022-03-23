Makinede tespit edemiyor! Esnafın kabusu oldu
BURSA'da piyasaya sürülen ve para sayma makinelerinin de tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu.
Kalpazanlar Bursa'da çok sayıda sahte 100 dolar piyasaya sürmeye başladı. Para sayma makinelerinden sorunsuz şekilde geçen sahte dolar sadece renginden anlaşılabiliyor.
Bursa Kuyumcular odası sahte dolarları makineden geçirerek tespit edilemediğini gösterip esnafı tek tek uyardı.
Kuyumcular ve döviz büroları vatandaşları bilmedikleri yerlerden dolar almamaları konusunda uyardı. Kalpazanların sahte dolarları piyasaya sürmek için çeşitli numaralara başvurdukları öğrenildi.
Vatandaşların sahte dolara karşı uyanık olmaları gerektiğini ifade eden döviz bürosu sahipleri, "Son zamanlarda piyasada sahte dolarlar fazlalaştı. Bu sahte dolarlar makinelerden geçiyor. Sadece renginden ve sesinden ayırt edilebiliyor. Vatandaşlar güvenilir yerler dışında alışveriş yapmasın" dedi.