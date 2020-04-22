Makedonya mutfağından nefis Üsküp böreği tarifi!
Yapılışı basit, yumuşacık dokusuyla damakları şenlendiren Üsküp böreğine bayılacaksınız. Çayın yanına iyi gidecek Üsküp böreği'ni sevdiklerinizle keyifle tüketebilirsiniz
Malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 adet rendelenmiş kabak
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir(az yağlı)
1,5 çay kaşığı karbonat
1 demet doğranmış maydanoz
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Üzeri İçin:
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı susam
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Yapılışı:
Geniş bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü güzelce çırpın. Üzerine unu da ilave edin ve tekrar karıştırın. Son olarak kabak, rendelenmiş beyaz peynir, karbonat ve maydanozu ekleyip boza kıvamında bir hamur elde edene kadar karıştırın.
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Kabak suyunu bırakınca, unu eklediğiniz zamanki halinden biraz daha yumuşak bir hamur olacaktır.
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