Makedonya mutfağından nefis Üsküp böreği tarifi!

Yapılışı:

Geniş bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü güzelce çırpın. Üzerine unu da ilave edin ve tekrar karıştırın. Son olarak kabak, rendelenmiş beyaz peynir, karbonat ve maydanozu ekleyip boza kıvamında bir hamur elde edene kadar karıştırın.