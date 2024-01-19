Makas kapanmadı emekli isyanda! Maaş farkındaki denge nasıl sağlanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. Ek zammın ardından SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki makas kapanmadı, peki emeklilerin maaş dengesi nasıl sağlanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. Ek zammın ardından SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki makas kapanmadı, peki emeklilerin maaş dengesi nasıl sağlanacak?
Yüzde 5'lik ilave zamma kavuşan emekli yeni maaşını hesaplamaya başlarken emekliler arasındaki maaş dengesinin nasıl sağlanacağını uzmanı anlattı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu da maaş düzenlemesi için mesaiye başladı.
SSK ve Bağkur emeklisi ek zamlı maaşına şubat ayında kavuşuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu yasa teklifi için mesaiye başladı. Enflasyon tahminlerine göre maaş dengesi de işte böyle sağlanacak. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak.
Emekli memurlar da ocak ayında toplu sözleşme zammı aldıkları için enflasyonunun yüzde 15'i aşan kısmından yararlanacaklar SSK ve Bağkurlular temmuzda yüzde 24 alırken emekli memurlar yüzde 18.6'da kalacak...