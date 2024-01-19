Makas kapanmadı emekli isyanda! Maaş farkındaki denge nasıl sağlanacak?

SSK ve Bağkur emeklisi ek zamlı maaşına şubat ayında kavuşuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu yasa teklifi için mesaiye başladı. Enflasyon tahminlerine göre maaş dengesi de işte böyle sağlanacak. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak.