MAK Danışmanlık'tan seçim öncesi ve sonuçlarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar!
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Anketçilere en çok kızdıkları dönemde, anketler yaptırıldı. AK Partili siyasetçilerle davet ettiklerinde görüştüm. Ki bir sürü araştırma şirketiyle görüşülmüştür" açıklaması yaptı.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın seçim sonrası değerlendirmelerini Sözcü yazarı Aytunç Erkin aktardı. Erkin, "MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat: İktidar, anketçilere kızdığı dönemde bile birden fazla anket yaptırdı" başlığıyla yayımlanan yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:
"1 — Tarih 25 Şubat 2019… Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısının başlığı, ‘Anketçilerin dünkü tahminlerine bak, yarını anla!' Karahasanoğlu, özellikle iktidarın ‘Anketlerde manipülasyon yapılıyor' iddiasını gündeme getirmiş ve şunları kaydetmişti:
‘… 31 Mart seçimleri yaklaştıkça, anket sahtekarlıkları da tam hız ilerliyor. Neymiş, (İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu başa baş imiş ama… Ankara'da Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'den 5 puan önde imiş!)… İnsanın; okkalı bir tokat yapıştırıp, ‘Siz ya sayı saymasını bilmiyorsunuz, ya da dayak yememişsiniz' diyesi geliyor.'
İktidara yakın gazetecilerin çoğu Karahasanoğlu gibi düşünüyordu ama en net yazı Yeni Akit'te yayımlandı. Ancak… 31 Mart sonuçları kimi haklı çıkardı, ortada!… Haklı çıkanlardan birisi de MAK Danışmanlık Şirketi… Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'la seçim öncesi ve sonrası konuştum: