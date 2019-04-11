MAK Danışmanlık'tan seçim öncesi ve sonuçlarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar!

‘… 31 Mart seçimleri yaklaştıkça, anket sahtekarlıkları da tam hız ilerliyor. Neymiş, (İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu başa baş imiş ama… Ankara'da Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'den 5 puan önde imiş!)… İnsanın; okkalı bir tokat yapıştırıp, ‘Siz ya sayı saymasını bilmiyorsunuz, ya da dayak yememişsiniz' diyesi geliyor.'