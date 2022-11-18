MAK Danışmanlık'tan flaş anket! Hangi parti ve hangi aday için seçmen ne diyor?

Hangi İttifakın adaşına oy vereceksiniz?

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceği sorusu yöneltilenlerin cevabı şöyle oldu: Millet İttifakı’nın adayına diyenlerin oranı yüzde 41'i bulurken, Cumhur İttifakı’nın adayına oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 40'da kaldı. Bu ittifakların dışında farklı bir adaya oy verebileceğini belirtenler yüzde 11, adaya bağlı kanaatini değiştireceğini belirtenler yüzde 4, kararsız ve cevap vermeyenlerin oranı da yine yüzde 4'de kaldı.