MAK Danışmanlık'tan flaş anket! Hangi parti ve hangi aday için seçmen ne diyor?
MAK Araştırma 1-8 kasım tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Hangi parti ne kadar oy alıyor? Hangi ittifakın Cumhurbaşkanı adayı daha şanslı?.. "Erdoğan'ın karısına kim çıkarsa çıksın ona oy veririm" diyenlerin oranı ne?.. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...
MAK Danışmanlık şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, 1-8 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kamuoyu araştırması sonuçlarını Sözcü yazarı Saygı Öztürk ile paylaştı. “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?”, "Hangi ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?", "Pahalılık oyunuzu etkiledi mi?" gibi soruların yöneltildiği anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Hangi partiye oy vereceksiniz?
“Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 32.3 AK Parti, yüzde 24.4 CHP, yüzde 15.5 İYİ Parti, yüzde 7.5 HDP, yüzde 6,5 MHP, yüzde 2.4 Deva Partisi, yüzde 1.2 Gelecek Partisi, yüzde 1.2 Yeniden Refah Partisi, yüzde 1.1 Zafer Partisi, yüzde 1.1 Bağımsız Türkiye Partisi cevabı verdi. Yüzde 3 ise kararsız ya da cevap vermeyenlerden oluştu.
“Yarın Milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye veririsiniz?” Kararsızların matematiksel dağılımı yapıldıktan sonra MAK'ın araştırmasının sonucu şöyle oldu: AK Parti yüzde 33.5, CHP yüzde 25.3, İYİ Parti yüzde 16.2, HDP yüzde 7.8, MHP 6.8, DEVA yüzde 2.5, Gelecek Partisi yüzde 1.3, Yeniden Refah Partisi 1.3, Zafer Partisi, 1.2, Bağımsız Türkiye Partisi 1.2, diğer siyasi partiler ise yüzde 1'in altında.
Hangi İttifakın adaşına oy vereceksiniz?
Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceği sorusu yöneltilenlerin cevabı şöyle oldu: Millet İttifakı’nın adayına diyenlerin oranı yüzde 41'i bulurken, Cumhur İttifakı’nın adayına oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 40'da kaldı. Bu ittifakların dışında farklı bir adaya oy verebileceğini belirtenler yüzde 11, adaya bağlı kanaatini değiştireceğini belirtenler yüzde 4, kararsız ve cevap vermeyenlerin oranı da yine yüzde 4'de kaldı.