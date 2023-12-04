MAK Araştırma'dan bomba Ekrem İmamoğlu anketi! Dikkat çeken yüzde 28

Ankete katılanların "Bu pazar seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 28'i 'kesinlikle oy veririm' cevabı verdi. Ankete katılanların yüzde 15'i 'oy veririm' derken, 'rakiplerine göre oy verme davranışım değişir" diyenlerin oranı ise yüzde 9 oldu.