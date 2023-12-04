MAK Araştırma'dan bomba Ekrem İmamoğlu anketi! Dikkat çeken yüzde 28
MAK Araştırma'nın başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 'ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu'na o vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 28 çıktı.. İşte MAK'ın İstanbul anketinin çarpıcı sonuçları...
MAK Araştırma, İstanbul için anket düzenledi. Ankete katılanlar arasında Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenler çoğunlukta çıkarken, 'kesinlikle oy vereceğim' diyenlerin oranı daha dikkat çekici oldu. MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketin sonuçlarını canlı yayında değerlendirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yandan kendi adaylığı için çalışmalara başlarken, diğer yandan da İstanbul'da AK Parti'nin kalesi olan ilçelere kendi kurmaylarını aday göstermek için görevlerinden istifa ettirdi. İmamoğlu 31 Mart seçimlerine hazırlanırken MAK Araştırma'nın anketi yüzünü güldürdü.
TGRT canlı yayınında yaptıkları İstanbul anketini açıklayan MAK Araştırma'nın patronu Kulat, "Bu pazar seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünür müsünüz:" sorusuna katılımcıların yüzde 43'ünün 'oy veririm', yüzde 41'inin de 'oy vermem' cevabı verdiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 16'sı ise kararsız olduğunu belirtti.
Ankete katılanların "Bu pazar seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 28'i 'kesinlikle oy veririm' cevabı verdi. Ankete katılanların yüzde 15'i 'oy veririm' derken, 'rakiplerine göre oy verme davranışım değişir" diyenlerin oranı ise yüzde 9 oldu.