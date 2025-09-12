Mahsun Kırmızıgül'ün vasiyeti belli oldu: Ben ölürsem...
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıları ve sözleriyle dikkat çekiyor. Son olarak 'vasiyetimdir' başlığı altında yaptığı o sert göndermeler büyük ilgi gördü. Bakın Kırmızıgül, hangi konuda çok ağır konuştu...
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sahneleri ve şarkılarıyla büyük ilgi gören isimler arasında yer alıyor. Her söylediği gündem olan Kırmızıgül, bu sefer de sosyal medyada 'vasiyetimdir' adı altında yargı dağıttı.
Medya sektörünün vefasız olduğunu savunan ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, X hesabından ses getirecek bir paylaşımda bulundu.
Mesajına "Haber bültenleri..Sözüm size..." ifadeleriyle başlayan Kırmızıgül şöyle devam etti; "Sanatçının eserine, konserine, alın terine değer vermiyorlar. Yaşarken görmezden geliyorlar. Ne acıdır ki, sanatçılar öldüğünde hatırlıyorlar.. Edip Akbayram, Volkan Konak, Ferdi Tayfur, Özkan Uğur… Kaybettiklerimizde bu acı tabloya defalarca şahit olduk.
Oysa sanatçı, halkı için üretir. Alın teriyle, emeğiyle değer katar. Ama bugün çoğu haber kanalı ve haber bültenleri , sanatçının sesine yer vermek yerine; yolsuzluğa batmış hırsızlara, ikiyüzlü sahtekârlara, günübirlik çıkarların temsilcilerine yer veriyor. Yazıklar olsun!