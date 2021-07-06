Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Bazencir dayak yedi! Kavga çıktı!

Sosyal medyada yayın yapan bir magazin sayfasının iddiasına göre, babasının müzik piyasasında kullandığı Kırmızgül soyadıyla tanınan Mahmut Bazencir'in, Nişantaşı'nda ünlü bir mekanda, henüz yeni nişanlanmış bir çifti rahatsız ettiği iddia edildi. Mahmut Kırmızıgül'ün, gittiği mekanda karşılaştığı ve yanağını okşadığı Ayşe Akın'ın nişanlısı Tufan Doğan tarafından dayak yediği öne sürüldü. İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti: