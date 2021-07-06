Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Bazencir dayak yedi! Kavga çıktı!
Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki akşam gittiği bir mekânda 'bir kadının yanağını okşadığı' iddiasıyla, kadının nişanlısından dayak yediği öne sürüldü.
Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün (Bazencir), Ayşe Akın'ın nişanlısı Tufan Doğan'dan dayak yediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.. 3 Temmuz Cumartesi gecesi Nişantaşı'nda bir mekanda dayak yediği öne sürülen Mahmut Bazencir ile ilgili detaylar...
Sosyal medyada yayın yapan bir magazin sayfasının iddiasına göre, babasının müzik piyasasında kullandığı Kırmızgül soyadıyla tanınan Mahmut Bazencir'in, Nişantaşı'nda ünlü bir mekanda, henüz yeni nişanlanmış bir çifti rahatsız ettiği iddia edildi. Mahmut Kırmızıgül'ün, gittiği mekanda karşılaştığı ve yanağını okşadığı Ayşe Akın'ın nişanlısı Tufan Doğan tarafından dayak yediği öne sürüldü. İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti:
Brüksel eski güzeli, şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, uzun süredir birlikte olduğu Belçika’da yaşayan iş insanı Tufan Doğan’la nişanlandı.Çift, nişanın ardından kutlama yemeği için akşam saatlerinde soluğu Nişantaşı’ndaki bir mekanda aldı.
Genç nişanlılar, kendilerine eşlik eden iki arkadaşlarıyla birlikte yemek sonrası, aynı mekanın müzik yapılan bölümüne geçti.