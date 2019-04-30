Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı!

Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı!

Şarkıcı, yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal satırlarla kızı Lavin'in üçüncü yaşını kutladı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı! - Sayfa 1

Şarkıcılık kariyerine son verip yönetmen koltuğuna oturan Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında Ece Binay ile nikah masasına oturdu.

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Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı! - Sayfa 2

Kırmızıgül’ün Lavin adlı bir kızı dünyaya geldi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı! - Sayfa 3

3 yaşına giren Lavin için sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir mesaj yayınlayan Mahsun Kırmızıgül şu sözlerle kızının doğum gününü kutladı:

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Mahsun Kırmızıgül'ün kızı Lavin büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı! - Sayfa 4

"Yeryüzünde aşka dair söylenmedik söz kaldı mı? Belki kalmadı. Ama ben size bir baba ve kızının aşk hikayesini anlatabilirim . Ama kelimeler bu büyülü aşkı anlatmaya yetmez. 

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