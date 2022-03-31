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Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay soyadını sildi aldatma skandalına dayanamadı

Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay soyadını sildi aldatma skandalına dayanamadı

İhanete uğradığı konuşulan Mahsun Kırmızıgül'ün avukat eşi Ece Binay Instagram hesabından soyadını sildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay soyadını sildi aldatma skandalına dayanamadı

Ece Binay, eşi Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabındaki "Kırmızıgül" soyadını sildi. Binay'ın bu hamlesi ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay soyadını sildi aldatma skandalına dayanamadı

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay soyadını sildi aldatma skandalına dayanamadı

Görüntülerinin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklamaya yapmayan çiftten gelen hamle dikkat çekti.

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Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay soyadını sildi aldatma skandalına dayanamadı

Magazin gündemine düşen videoda Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyor. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızdı.

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