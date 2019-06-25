Mahsun Kırmızıgül'ün arkadaşı Seyfettin Savukduran hayatını kaybetti
Yazıp yönettiği filmlerle adından söz ettiren sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün, askerlik arkadaşı Seyfettin Savukduran hayatını kaybetti. Kapalıçarşı'nın sevilen esnaflarından biri olan Savukduran için Esenler Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
40 yılı aşkın süredir halıcılık yapan Seyfettin Savukduran, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Savukduran, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.
Seyfettin Savukduran için dün öğle vakti Esenler Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, akrabaları ile uzun yıllar esnaflık yaptığı Kapalıçarşı'dan esnaf arkadaşlarının yanı sıra Savukduran'ın yakın arkadaşı sanatçı Mahsun Kırmızıgül de katıldı.
Törende Savukduran'ın eşi Pamela Savukduran taziyeleri kabul etti. Pamela Savukduran, "Çoğu insan onun için burada. Herkes onu çok severdi. Seyfettin çok iyi bir yerde" dedi.
"Askerlik arkadaşımdı" Savukduran'ı son yolculuğuna uğurlamaya gelenlerden yakın arkadaşı Mahsun Kırmızıgül, "Seyfettin benim askerlik arkadaşımdı. Çok değerli bir insandı. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetmiş. İstanbul'da hiç okumadan 7-8 dil bilen, Kapalıçarşı esnafı tarafından çok tanınan, herkese iyiliği olan bir insandı.