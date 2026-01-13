Mahsun Kırmızıgül'den İran paylaşımı! Tepkisi olay oldu...

"ARTIK ESKİ MAHSUN YOK" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Kırmızıgül, paylaşımına gelen eleştiriler üzerine bu kez daha sert bir açıklama yaptı. Bazı kullanıcıların "Amerika yazdırıyor, İsrail yazdırıyor" yorumlarına tepki gösteren sanatçı, "İran'la ilgili yaptığım paylaşımdan dolayı bazı haysiyetsizler yine utanmadan, arlanmadan yazmış. 'Amerika yazdırıyor', 'İsrail yazdırıyor' diye. Yetmemiş, bir de akıllarınca "Filistin'le ilgili hiç yazmamış" demişler. Filistin'le ilgili ne yazdığım da, nerede durduğum da ortada. Bize laf edeceğinize, Bu ülkede Filistin deyip, Gazze deyip; arka planda Amerika'nın ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edenlere bakın. Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum. Acıyı vitrin malzemesi yapmam. Mazlumu kullanmam. Zulüm neredeyse oraya üzülürüm. İran'da da, Filistin'de de, Suriye'de de ezilen kim varsa diline, dinine, milletine, rengine bakmadan ona üzülürüm. Benim vicdanım ve merhametim annemden bana kaldı. Siz o kinle, nefretle, yalanla ve riyayla dolu yüreklerinize bakın. Şunu da bilin: Artık her şeye susan eski Mahsun yok. İftira atmayı seçerseniz, bunun bedelini mahkemelerde ödersiniz." dedi.