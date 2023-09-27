Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarını sevindiren haber! 8 yıl sonra setlere geri dönüyor
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül Şehrin Melekleri dizisinden sonra 8 yıl dizi setlerine ara vermişti. Ünlü oyuncunun hayranlarına sevindiren haber geldi. Kırmızıgül 8 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor.
Aşka Sürgün, Benim İçin Üzülme, Kadim Dostum gibi ünlü dizilerde rol alan oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül 8 yıl aradan sonra setlere dönüyor.
Son olarak Prestij Meselesi filmini seyircilerle buluşturan ünlü isim filmde kendi gençliğini oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırmıştı.
Başarılı yapımları ile büyük izleyici kitlesi yakalayan Mahsun Kırmızıgül sekiz yıl aradan sonra bir dizi projesi çekmeye hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Boyut Film ile MedYapım’ın ortak çekeceği dizinin şimdilik kod adı G.A.D. Son olarak 2015’te “Şehrin Melekleri” adlı bir dizi film çeken Kırmızıgül, henüz kanalı belli olmayan dizide hem yapım ortağı, hem de genel yönetmenlik yapacak.