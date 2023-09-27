Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarını sevindiren haber! 8 yıl sonra setlere geri dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Boyut Film ile MedYapım’ın ortak çekeceği dizinin şimdilik kod adı G.A.D. Son olarak 2015’te “Şehrin Melekleri” adlı bir dizi film çeken Kırmızıgül, henüz kanalı belli olmayan dizide hem yapım ortağı, hem de genel yönetmenlik yapacak.