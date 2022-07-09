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Mahsun Kırmızıgül'den boşandığı eşine dudak uçuklatan tazminat!

Mahsun Kırmızıgül'den boşandığı eşine dudak uçuklatan tazminat!

Başka bir kadınla samimi görüntüleri sosyal medyaya düşen ve bu sebeple eşinden ayrılan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşine ödediği tazminat miktarı ortaya çıktı.

Mahsun Kırmızıgül'den boşandığı eşine dudak uçuklatan tazminat!

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi magazin dünyasını adeta sarstı.

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Mahsun Kırmızıgül'den boşandığı eşine dudak uçuklatan tazminat!

Mahsun Kırmızıgül'ün avukat eşi Ece Binay, görüntülerin ardından Mahsun Kırmızıgül'e boşanma davası açtı.

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Mahsun Kırmızıgül'den boşandığı eşine dudak uçuklatan tazminat!

Birlikteliğin ihanet yüzünden sona erdiği ikili tarafından doğrulanmasa da, boşanmanın anlaşmalı olduğu söylendi.

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Mahsun Kırmızıgül'den boşandığı eşine dudak uçuklatan tazminat!

Ancak ortaya atılan yeni bir iddia, bunun tam tersi yönünde hareket edildiğini gösterdi. Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşkıyla görüntüleri ortaya çıktı.

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