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Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra rekor ücretle geri döndü! Show Tv'den servet kazanacak

Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra rekor ücretle geri döndü! Show Tv'den servet kazanacak

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl önce müzik piyasasından sinema sektörüne giriş yapmasının ardından hayranlarının ısrarından sonra albüm çıkarıyor. Yeni albümünü yılbaşı gecesi Show TV'de görücüye çıkaracak olan Kırmızıgül'ün kanalla 5 milyon liraya anlaştığı iddia edildi.

Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra rekor ücretle geri döndü! Show Tv'den servet kazanacak

Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra albüm çıkarıyor. 16 yıl boyunca özellikle sinema filmlerine odaklanan ünlü şarkıcı, albüm çalışmalarını bitirdi. Twitter'dan haberi duyuran Kırmızıgül, "Sevgili dostlar, yaklaşık iki yıldır emek verdiğimiz albüm çalışmasının sonuna geldik. Perşembe günü sizlere yeni albümün ne zaman çıkacağını, içinde kaç eserin yer alacağını, albümün ismini paylaşacağız" diye yazdı.

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Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra rekor ücretle geri döndü! Show Tv'den servet kazanacak
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Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra rekor ücretle geri döndü! Show Tv'den servet kazanacak

Ünlü şarkıcı, yılbaşı için ise dudak uçuklatan bir rakama anlaştı. Kırmızıgül, eski şarkılarını ve yeni albümünden parçalarını söyleyeceği bir konser için Show TV ile anlaştı. 

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Mahsun Kırmızıgül yıllar sonra rekor ücretle geri döndü! Show Tv'den servet kazanacak

31 Aralık gecesi Show TV'de izleyici karşısına çıkacak şarkıcının 5 milyon TL alacağı iddia edildi.

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