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Mahsun Kırmızıgül ve kızı koronayı atlattı... Aşı karşıtlarına mesaj verdi

Mahsun Kırmızıgül ve kızı koronayı atlattı... Aşı karşıtlarına mesaj verdi

Kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül'den, sosyal medya üzerinden aşı karşıtlarına yanıt...

Mahsun Kırmızıgül ve kızı koronayı atlattı... Aşı karşıtlarına mesaj verdi

ABD yolculuğu öncesi testleri pozitif çıkan Mahsun Kırmızıgül ile kızı Lavin koronavirüsü atlattı. Kırmızıgül, hastalığı sürecinde aşı karşıtlarından gelen mesajlara yanıt vererek, aşının önemini vurgulayan bir paylaşım yaptı.

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Mahsun Kırmızıgül ve kızı koronayı atlattı... Aşı karşıtlarına mesaj verdi

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, ABD seyahati öncesi Covid-19 testi olmuş ve ikilinin test sonucu pozitif, Kırmızıgül’ün eşi Ece Binay'a yapılan testin sonucu ise negatif çıkmıştı. Kızı ile birlikte 14 gün karantinada kalması gereken Kırmızıgül, seyahat tarihini ertelemişti.

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Mahsun Kırmızıgül ve kızı koronayı atlattı... Aşı karşıtlarına mesaj verdi

Kırmızıgül hem Instagram hem de Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

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Mahsun Kırmızıgül ve kızı koronayı atlattı... Aşı karşıtlarına mesaj verdi

"O aşılar olmasaydı..."

Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika'da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaparak "O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim" dedi.

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