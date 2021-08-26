Mahsun Kırmızıgül ve kızı koronayı atlattı... Aşı karşıtlarına mesaj verdi

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, ABD seyahati öncesi Covid-19 testi olmuş ve ikilinin test sonucu pozitif, Kırmızıgül’ün eşi Ece Binay'a yapılan testin sonucu ise negatif çıkmıştı. Kızı ile birlikte 14 gün karantinada kalması gereken Kırmızıgül, seyahat tarihini ertelemişti.