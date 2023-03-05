Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Mezarı bekleyen ölüler varken siyaseti bırakın!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. Afet bölgesine giden şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, yaptığı yardımlarla depremzedelerin yanında oldu. Ancak ünlü şarkıcı depremin yarattığı yıkımın ikinci plana düşmesine sinirlendi.