Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Mezarı bekleyen ölüler varken siyaseti bırakın!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelere giderek yardımlarda bulunan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son 2 gündür gündemi meşgul eden siyasi olaylardan dolayı isyan etti. Kırmızıgül, "Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken siyaset gündemini bırakın. Milet aç, susuz, çaresiz ve kızgın" paylaşımını yaptı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. Afet bölgesine giden şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, yaptığı yardımlarla depremzedelerin yanında oldu. Ancak ünlü şarkıcı depremin yarattığı yıkımın ikinci plana düşmesine sinirlendi.
Deprem sonrası Adıyaman’a giden Mahsun Kırmızıgül, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla deprem fırsatçılarına adeta ateş püskürmüştü.
Depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.
"ALLAH BELANIZI VERSİN"
Twitter hesabından paylaşım yaparak fiyat artışı yapan nakliye firmalarına ve ev sahiplerine tepki gösteren Mahsun Kırmızıgül, "İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. Allah belanızı versin" demişti.