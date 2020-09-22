Mahsun Kırmızıgül ile barıştı Alişan 'selam bile vermem' demişti!
Mahsun Kırmızıgül ile Alişan arasındaki 20 yıldır devam eden küslük sona erdi. İki sanatçı 90'lı yıllarda yakın arkadaştı.
Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Pretij Müzik şuanda müzik dünyasının devleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Alişan'ı zirveye çıkarmıştı. O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti.
Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı.
Ne olmuştu: Alişan, Mahsun Kırmızıgül’e kızgınlığını şöyle anlatmıştı: “Prestij müzik zamanı Mahsun’a borç verdim. Daha sonra paramı istedim. Mahsun beni, ‘Biz seni adam ettik. Zor günümüzde para verdin, geri istiyorsun. Bir basın toplantısı yaparız, hayranlarımı üzerine salarım seni tükürükle boğarlar’ diye tehdit etti.”
Saygı duymam: Alişan katıldığı bir televizyon programında "Mahsun Kırmızıgül benim babama saygısızlık etti. Artık hayatımda yeri yok, saygıda duymam" demişti.