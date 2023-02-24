Mahsun Kırmızıgül deprem fırsatçılarına isyan etti: Utanmıyorlar, Allah belanızı versin!

Depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.