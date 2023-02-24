Mahsun Kırmızıgül deprem fırsatçılarına isyan etti: Utanmıyorlar, Allah belanızı versin!
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından bölgelere giderek yardımlarda bulunan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fırsatçılık yapanlara isyan ederek "Allah belanızı versin" dedi.
Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası Adıyaman’a giden Mahsun Kırmızıgül, deprem fırsatçılarına ateş püskürdü.
Depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.
Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulunan Kırmızıgül deprem fırsatçılarına isyan etti.
"ALLAH BELANIZI VERSİN"
Twitter hesabından paylaşım yaparak fiyat artışı yapan nakliye firmalarına ve ev sahiplerine tepki gösteren Mahsun Kırmızıgül, "İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. Allah belanızı versin" dedi.